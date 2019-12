The Alien Cube: l'horror di Alessandro Guzzo esce nel 2020, ecco il video gameplay

Forte dell'esperienza maturata con The Land of Pain, l'autore italiano Alessandro Guzzo conferma di essere alacremente al lavoro sul progetto di The Alien Cube e fissa per il 2020 l'uscita della sua nuova, ambiziosa avventura horror ispirata alle opere di H.P. Lovecraft.

L'ultima fatica digitale dello sviluppatore veneto ci reimmerge nelle atmosfere livide della sua proprietà intellettuale per farci indossare i panni di Arthur, un uomo solitario e costretto a fare i conti con lo sconvolgente passato vissuto da suo zio, il protagonista di The Land of Pain.

Grazie anche alle potenzialità del CryEngine 5 e all'utilizzo di una tecnica di fotogrammetria, il legame narrativo tra le due opere di Guzzo si manifesterà in un'opera dell'orrore di stampo squisitamente lovecraftiano, con orribili visioni che tormenteranno il personaggio principale per rendere ancora più immersive e realistiche le atmosfere del titolo.

Tra gli altri elementi che caratterizzeranno questo progetto, citiamo la presenza di ambientazioni piene di enigmi da risolvere, di una coinvolgente colonna sonora sorretta da tantissimi campionamenti di suoni ambientali e da scenari, sia naturali che ultraterreni, in cui affrontare delle condizioni climatiche ostili. In attesa di fornirvi il nostro approfondimento su The Alien Cube e di conoscerne la data di uscita su PC, vi invitiamo ad ammirare il video che campeggia a inizio articolo e a leggere la nostra recensione di The Land of Pain.