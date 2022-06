The Alters, epopea sci-fi per schiere di cloni: la nuova IP del team di This War of Mine

Dopo aver presentato il primo gameplay di The Invincible, la conferenza del PC Gaming Show prosegue con il reveal del nuovo gioco firmato da 11-bit Studios.

Gli autori di Frostpunk e This War of Mine sfruttano infatti l'importante vetrina comunicativa per alzare il sipario su The Alters, un'intrigante nuova IP ambientata nello spazio. Presentata con il suggestivo trailer che trovate in apertura a questa news, l'epopea sci-fi vede protagonista l'esploratore spaziale Jan Dolski, partito volontario per una missione nello spazio profondo. Il suo compito è quello di recuperare una sostanza preziosa, che consente di generare cloni di ogni creatura organica.

Quando la sua nave fa naufragio presso la destinazione, tuttavia, è costretto a creare innumerevoli cloni di se stesso per riuscire a fare ritorno a casa. Nella sua nuova IP, il team di 11 bit Studios è pronto a proporre un mix tra horror, sci-fi, umorismo e riflessioni esistenziali. Atteso su PC, The Alters non dispone ancora di una precisa finestra di uscita.