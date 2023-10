The Alters esce nel 2024: il survival dagli autori di This War of Mine torna a mostrarsi

Si torna a parlare di The Alters, la nuova avventura survival a tinte sci-fi sviluppata da 11 bit studios, già autori di This War of Mine e Frostpunk. Ed oltre a un nuovo trailer, ora abbiamo qualche indicazione in più su quando il gioco sarà disponibile sul mercato.

The Alters è previsto per il 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: 11 bit studios non ha al momento fornito indicazioni più precise sulla data d'uscita della sua nuova IP, ma non è da escludere che novità più concrete in merito possano arrivare già nei prossimi mesi. Per il resto il filmato diffuso dalla compagnia polacca ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato al protagonista Jan Dolski, un lavoratore rimasto bloccato in un remoto pianeta popolato da numerose versioni alternative di sé stesso, con ciascuna di essa che ha seguito un proprio specifico percorso di vita.

La collaborazione tra i tanti "Jan" è fondamentale per garantire la loro sopravvivenza in quel mondo ostile, con il protagonista che deve costruire solide relazioni con i suoi cloni e sfruttare così le abilità di ciascuno di loro per costruire una base operativa sempre più efficiente e sicura oltre ad accumulare risorse preziose per andare avanti il più a lungo possibile fino a trovare un modo per tornare a casa.

The Alters è stato mostrato per la prima volta nell'estate 2022, ma il suo debutto è ancora distante: aspettiamo ulteriori novità da parte di 11 bit studios.