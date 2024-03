The Alters, nuovo video: il 'Death Stranding alieno' di 11 Bit Studios arriva su Game Pass

Il nuovo survival sci-fi degli autori di This War of Mine, The Alters, è tra i protagonisti dell'Xbox Partner Preview con un filmato che testimonia le ambizioni di 11 Bit Studios e conferma l'arrivo del titolo nel catalogo del Game Pass.

La prossima avventura di fantascienza propostaci dai ragazzi di 11 Bit Studios ci sprona a vestire i panni (o meglio, la tuta pressurizzata) di Jan Dolski, un lavoratore del futuro bloccato su un pianeta ostile.

Per riuscire a sfuggire a morte certa, il nostro alter-ego dovrà esplorare i biomi di questo mondo alieno e raccogliere la misteriosa sostanza Rapidium per creare delle versioni alternative di se stesso (gli Alters, appunto). Con il contributo offertogli dalle sue copie multidimensionali, Jan dovrà creare una base spaziale mobile e servirsene per trovare una via di fuga dal pianeta ostile, non prima però di completare tutta una serie di pericolosi incarichi votati alla sopravvivenza.

Il nuovo trailer datoci in pasto dagli sviluppatori polacchi riecheggia le atmosfere di Death Stranding, mostrando il personaggio alle prese con i pericoli ambientali di un pianeta mortale e le attività da svolgere per superare gli ostacoli, come la costruzione di scale o di ponti di fortuna nel disperato tentativo di tornare a casa.

Il lancio di The Alters è previsto più avanti nel 2024 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Game Pass.