The Amazing American Circus: annunciato il nuovo gioco a turni per PC e console

Klabater e Juggler Games hanno oggi svelato al pubblico il nuovo The Amazing American Circus, un titolo ambientato negli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento.

Il gioco si presenta come un ibrido tra uno strategico a turni, un gestionale ed un titolo a base di carte collezionabili. Il giocatore vestirà i panni del proprietario di un decadente circo itinerante e dovrà fare il possibile per trasformare la sua piccola impresa in un vero e proprio impero, combattendo al contempo la criminalità che farà da ostacolo al successo del circo. Nel corso della storia, che ci porterà in vari paesi e ci permetterà di conoscere anche personaggi storici (quelli confermati per ora sono John D. Rockefeller, Susan B. Anthony e Nikola Tesla), dovremo sia combattere che gestire il circo.

Il gioco è in arrivo esclusivamente in versione digitale nel corso del 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Steam). Non vi è menzione al momento delle console di prossima generazione, ma i possessori del titolo in versione PS4/Xbox One potranno giocare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.