The Anacrusis: l'FPS cooperativo ha una data d'uscita su PC, Xbox e Game Pass

L'ultimo podcast tenuto dai vertici di Stray Bombay fa da sfondo all'annuncio della data di commercializzazione ufficiale di The Anacrusis e alla conferma dell'arrivo dello sparatutto cooperativo nella ludoteca del Game Pass sin dal day one.

Dal video di Anacrusis del Summer Game Fest ad oggi, il team di Stray Bombay riferisce di essersi speso per stratificare ulteriormente il gameplay di quest'opera che, lo ricordiamo, vedrà squadre di quattro giocatori collaborare per fronteggiare la pericolosa minaccia rappresentata da una stirpe di invasori alieni precipitati dallo spazio a bordo della loro enorme astronave.

Ogni sfida affrontata dagli utenti verterà attorno al conquista e al controllo delle aree dell'astronave aliena: i nemici saranno gestiti da un'intelligenza artificiale che cambiera in funzione delle tattiche adottate dai singoli membri della propria squadra.

L'IA degli alieni sarà gestita da un sistema a generazione procedurale che si premurerà di stravolgere l'aspetto delle mappe e il posizionamento dei singoli oggetti reperibili sul campo tra armi, gadget, kit di salute e potenziamenti vari. I punti esperienza ottenuti sopravvivendo ad ogni ondata potranno essere spesi in un "compilatore di materia" che plasmerà fucili ipertecnologici, potenziamenti fantascientifici e gadget speciali in base alle proprie necessità. Non mancherà poi il supporto post-lancio scandito da Stagioni con aggiornamenti costanti per i personaggi, i nemici, le ambientazioni e gli equipaggiamenti.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo all'ultimo video di Stray Bombay e vi informiamo che The Anacrusis sarà disponibile dal 13 gennaio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.