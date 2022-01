The Anacrusis, nuovo video: i primi 15 minuti dell'FPS coop per PC, Xbox e Game Pass

Con la data d'uscita di The Anacrusis ormai confermata, il team di Stray Bombay si rituffa nella dimensione FPS della sua prossima esperienza coop e vi riemerge su IGN.com con un video che mostra i primi minuti di gameplay di questo interessante sparatutto multiplayer ormai prossimo al lancio su PC, Xbox e Game Pass.

La sequenza introduttiva di Anacrusis, come spesso avviene in progetti simili, ci permette di familiarizzare con le dinamiche ludiche di un titolo che baserà la sua offerta di gioco sull'esplorazione e sulla collaborazione.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che The Anacrusis vede gli utenti interpretare Nessa, Guion, Lance e Liu, quattro improbabili eroi sopravvissuti alla devastazione causata dall'invasione aliena di un'enorme stazione spaziale. Ciascun giocatore dovrà collaborare con gli altri sopravvissuti per fronteggiare la pericolosa minaccia rappresentata dagli invasori alieni, il tutto all'interno di uno scenario che riecheggia il "retrofuturismo anni '70": il team di sviluppo indie promette di estendere ulteriormente il perimetro contenutistico dell'opera con un ampio supporto post-lancio strutturato in Stagioni e fasi endgame con aggiornamenti costanti per i personaggi, le ambientazioni, gli equipaggiamenti e i nemici.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che The Anacrusis sarà disponibile dal 13 gennaio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass. Per rimanere in tema, qui trovate il nostro approfondimento sui nuovi giochi gratis di gennaio su Xbox Game Pass.