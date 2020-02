The Art of Death Stranding: disponibile il volume dedicato al gioco di Hideo Kojima

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, Titan Books ha pubblicato il volume illustrato The Art of Death Stranding, una vera e propria enciclopedia che include bozzetti preparatori, artwork, interviste, concept art e tanto altro materiale illustrato sul gioco di Hideo Kojima.

Proprio grazie a questo Artbook siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una catapulta in Death Stranding (poi scartata nella versione finale) e abbiamo potuto dare una prima occhiata preliminare al design di creature e mostri di Death Stranding, ma questo è solo un piccolo assaggio di quanto contenuto nelle oltre 250 pagine del libro.

The Art of Death Stranding (codice ISBN 9781789091564, per chiunque volesse ordinarlo) è in vendita su Amazon.com negli Stati Uniti e in Canada e presso rivenditori come Forbidden Planet, Mighty Ape e Booktopia nel Regno Unito, al momento non è invece disponibile su Amazon Italia o altri negozi italiani. Il prezzo è pari a 39.95 dollari (29.99 sterline in Gran Bretagna), presumibilmente 39.99 euro in Europa, restiamo in attesa di capire se ci siano piani per la pubblicazione nel nostro paese o se gli interessati dovranno necessariamente ricorrere all'importazione.