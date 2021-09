The Art of Halo Infinite: 343 regala decine di artwork inediti

343 Industries ha condiviso uno ZIP che contiene decine di immagini tratte dal volume The Art of Halo Infinite di Dark Horse, in uscita più avanti a fine anno. Si tratta di un regalo inaspettato, gli artwork erano rimasti all'interno della build della Beta multiplayer e lo studio ha quindi deciso di renderli pubblici.

La Tech Preview del Multiplayer di Halo Infinite contiene al suo interno una serie di artwork e immagini concept realizzate in collaborazione con Dark Horse per l'artbook The Art of Halo Infinite, 343 si è scusata per l'accaduto e per rimediare ha deciso di regalare queste opere anziché rimuoverle dalla build, processo che avrebbe richiesto molto tempo.

Potete scaricare le immagini di Halo Infinite in alta risoluzione o 4K direttamente dal blog Halo Waypoint, comodamente compresse in formato ZIP. La Beta multiplayer di Halo Infinite andrà avanti fino al 26 settembre mentre la seconda fase è in programma dal 30 settembre al 3 ottobre, in questo caso però non sono ancora stati comunicati dettagli precisi a riguardo.

L'obiettivo di questo nuovo test, fa sapere 343 Industries, è quello di assicurarsi che l'infrastruttura online funzioni, per questo la Beta verrà aperta al maggior numero di giocatori possibili anche se non sarà pubblica, viene precisato.