The Art of Halo Infinite: annunciato l'artbook ufficiale, anche in Edizione Deluxe

343 Industries, ben conscia della rilevanza del franchise di Master Chief, ha ben pensato di accompagnare l'attesissimo lancio di Halo Infinite del prossimo mese di dicembre con il volume The Art of Halo Infinite, l'artbook ufficiale curato da Dark Horse Comics.

Nel comunicato ufficiale si legge: "Per trarre pieno vantaggio dalle capacità tecniche di Xbox Series X, la console Microsoft più potente e veloce di sempre, 343 Industries ha creato un motore grafico next-gen completamente nuovo, dando ad artisti di livello mondiale gli strumenti e la tecnologia necessari per riprodurre la bellezza, il mistero e la meraviglia dell'universo di Halo con uno stile e una fedeltà mai visti prima d'ora. 343 Industries ha dato a Dark Horse pieno accesso alle illustrazioni e agli artisti che hanno portato Halo Infinite alla vita . È tutto qui con un qualità dei dettagli senza precedenti, gli eroi che hai imparato ad amare - Master Chief, i soldati coraggiosi dell'UNSC, esattamente come le armi, i veicoli, i villain e i panorami - e ovviamente l'eponima e magnifica ambientazione di Halo stesso".

Il volume The Art of Halo Infinite verrà lanciato il 14 dicembre al prezzo di 39,99 dollari, ed è già preordinabile in USA sui siti di Amazon, Dark Horse Direct e Barnes & Noble. Ad accompagnarlo ci sarà un'Edizione Deluxe da 79,99 dollari, caratterizzata da una cover esclusiva disegnata dal Direttore Artistico Sparth e un cofanetto ispirato all'armatura Mjolnir di Master Chief. Potete ammirare entrambe le edizioni in anteprima in calce a questa notizia, inoltre vi ricordiamo che il lancio del gioco è fissato per l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La prossima Beta di Halo Infinite si svolgerà invece il 24 settembre e sarà indirizzata ai membri Insider.