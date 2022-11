The Art of Horizon Forbidden West: le meraviglie del mondo di Horizon in un nuovo artbook

Guerrilla Games ha annunciato in collaborazione con Dark Horse Book l'arrivo di The Art of Horizon Forbidden West, nuovo artbook dedicato al mondo post-apocalittico di Aloy. Gli appassionati saranno sicuramente lieti di scoprire di più sul titolo grazie a illustrazioni e retroscena inclusi.

Impreziosito da una copertina rigida a colori, The Art of Horizon Forbidden West conta oltre 200 pagine ricche di illustrazioni e retroscena degli sviluppatori sul più recente capitolo della saga di Horizon. I fan della serie potranno andare dietro le quinte e scoprire la genesi delle splendide ambientazioni, delle Macchine feroci e delle memorabili tribù di questo sequel. In ben dodici capitoli, con la consulenza del team artistico di Guerrilla, The Art of Horizon Forbidden West descrive come mai prima d’ora la nuova e misteriosa frontiera che Aloy esplora oltre i confini del Dominio.

The Art of Horizon Forbidden West sarà pubblicato in due edizioni: The Art of Horizon Forbidden West Standard Edition ($49,99) e The Art of Horizon Forbidden West Deluxe Edition ($99,99). Rilegata con un’esclusiva e prestigiosa copertina rigida dorata, la Deluxe Edition include una serie di stampe di qualità museale e una custodia a tema Far Zenith. Le sue pagine, rispecchiando l’incredibile qualità visiva del mondo di Horizon, sono stampate con dettagli in rilievo, laminature metalliche e altri elementi di pregio.

The Art of Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 su Amazon, Barnes & Noble o presso la vostra fumetteria di fiducia. Sono intanto stati aperti già da oggi i pre-order dell'artbook.

Nel frattempo, un rumor suggerisce che Sony sta collaborando con NCSoft per un MMO di Horizon.