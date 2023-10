The Art of Marvel's Spider-Man 2 annunciato: prezzi, edizioni e data di lancio in USA

Quando mancano pochissimi giorni all'atteso lancio di Marvel's Spider-Man 2, Dark Horse Books, Marvel Games e Insomniac Games hanno annunciato The Art of Marvel's Spider-Man 2, un nuovo artbook che promette immagini concettuali inedite e uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo della nuova esclusiva PlayStation 5.

Gli acquirenti dell'artbook avranno dunque modo di vedere concept art e storyboard mai diffusi pubblicamente, scoprire dei dettagli unici sul processo di sviluppo e leggere i commenti di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei personaggi, degli oggetti di scena e della New York di Marvel's Spider-Man 2.

The Art of Marvel's Spider-Man 2 (22,86 cm x 30,48 cm, 232 pagine) verrà commercializzato negli Stati Uniti d'America a partire dal prossimo anno, più precisamente dal 16 aprile 2024 nelle librerie e dal 17 aprile 2024 nei negozi di fumetti. Saranno ben due le edizioni disposizione per l'acquisto: una base dal prezzo di 49,99 dollari e una Deluxe Edition da 99,99 dollari (vedi immagine immediatamente sotto), quest'ultima caratterizzata da una copertina esclusiva, un cofanetto decorativo e un raccoglitore contenente una stampa ad alta qualità.

The Art of Marvel's Spider-Man 2 è già disponibile al preordine su Amazon.com, ma non sono ancora note informazioni circa le modalità di distribuzione nel nostro paese. La data di lancio del gioco vero e proprio, invece, è ben nota oltre che vicinissima: Marvel's Spider-Man 2 vi dà appuntamento al 20 ottobre in esclusiva su PS5.