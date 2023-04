The Art of Star Wars Jedi Survivor: Dark Horse presenta l'Artbook ufficiale

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i fan di Kratos con The Art of God of War Ragnarok, le fucine creative di Dark Horse Books guardano in direzione della Galassia lontana lontana di Guerre Stellari per presentare The Art of Star Wars Jedi Survivor, l'Artbook ufficiale dell'attesa avventura sci-fi di Respawn.

Il volume dedicato alla prossima odissea metroidvania di Cal Kestis, la cui distribuzione è prevista nel corso del mese di novembre (ma, salvo ulteriori annunci, solo negli USA e in Canada), ci immergerà nelle atmosfere fantascientifiche dell'action adventure di Electronic Arts in procinto di approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Le illustrazioni che andranno a impreziosire l'artbook spazieranno dai concept dei pianeti alieni ai bozzetti preparatori delle creature e dei singoli elementi del vestiario e degli equipaggiamenti di Cal, passando ovviamente per il percorso creativo intrapreso dagli artisti di Respawn per plasmare le scene in cinematica e gli scontri con i boss.

Prima di lasciarvi ai commenti, e in attesa di ammirare insieme a voi le illustrazioni che andranno a impreziosire le 240 pagine del volume di Dark Horse, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per godervi lo spettacolo del Trailer Finale di Star Wars Jedi Survivor che ne precede il lancio su PC e console di ultima generazione, previsto per il sempre più prossimo 28 aprile.