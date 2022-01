The Artful Escape arriva su PlayStation e Nintendo Switch: la data di lancio è vicina

The Artful Escape si è affermato come uno degli indie più covincenti ed intraprendenti del 2021, e dopo aver sorpreso gli utenti PC Windows e Xbox si prepara a sbarcare molto presto anche su console PlayStation e Nintendo Switch.

Giunto sul mercato il 9 settembre su PC e Xbox (incluso al day one su Xbox Game Pass), The Artful Escape ha ricevuto recensioni oltremodo positive, ed in numerose occasioni è stato citato nelle classifiche dei migliori indie del 2021. Il prodotto firmato Annapurna si prepara ora ad esordire su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 25 gennaio. Ad accompagnare l'annuncio, ecco un nuovo trailer del gioco che potete gustarvi in cima alla notizia.

"Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti si dibatte tra l'eredità spirituale di una leggenda del folk defunta e le divagazioni cosmiche della sua immaginazione. Per sfuggire all’eredità musicale di suo zio, un giovane chitarrista prodigio parte per uno psichedelico viaggio multidimensionale a caccia del suo io da palcoscenico e di tutto ciò che non è, in un’avventura che spazia fra teatri dell’opera rubati, armoniosi paesaggi alieni e le immense profondità dello Stupefacosmo. Con le voci di Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers".

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Artful Escape of Francis Vendetti.