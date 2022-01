The Artful Escape arriverà su PS4 e PS5? Avvistamento per l'ottimo Indie

Indubbiamente tra i migliori Indie del 2021, l'avventura a ritmo di rock di The Artful Escape of Francis Vendetti potrebbe presto superare i confini dell'ecosistema Microsoft.

Esordito in esclusiva PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il titolo edito da Annapurna Interactive è stato infatti il protagonista di un recente e interessante avvistamento. Quest'ultimo è stato segnalato dalla redazione di Well Played, portale di approfondimento videoludico australiano. Quest'ultimo riferisce infatti di aver notato una peculiare aggiunta nella sezione "Coming Soon" del PlayStation Store locale.

La testata australiana, nello specifico, afferma di aver avvistato proprio The Artful Escape of Francis Vendetti tra i giochi indicati come presto in arrivo sullo store digitale di casa Sony. Una circostanza alquanto insolita, dato che né dal publisher Annapurna Interactive né dal team di sviluppo di Beethoven and Dinosaurs è giunta alcuna notizia in merito ad un eventuale porting dell'esclusiva Microsoft. Per dare solidità alla propria segnalazione, la redazione di Well Played ha pubblicato uno screenshot raffigurante l'icona di The Artful Escape of Francis Vendetti in bella vista su PlayStation Store, anche se senza una data di uscita specifica.



In attesa di scoprire se il giovane e talentuoso musicista raggiungerà i lidi di PS4 e PS5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di The Artful Escape of Francis Vendetti, già disponibile anche nel catalogo Xbox Game Pass.