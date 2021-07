The Artful Escape: l'avventura musicale ha una data di lancio, Lena Headey è nel cast

In occasione dello showcase di Annapurna Interactive da poco terminato, i ragazzi di Beethoven & Dinosaur hanno mostrato un nuovo trailer dedicato al suo The Artful Escape, la psichedelica avventura musicale attesa su PC e console Xbox.

Francis è un adolescente prodigio della chitarra che intraprende un viaggio psichedelico e multidimensionale per ispirare e formare il suo personaggio scenico e affrontare l'eredità di una leggenda folk morta come Johnson Vendetti. Nel corso della folle avventura visiteremo ambientazioni mutevoli, soggette all'evoluzione psichica e caratteriale di Francis, ed avremo a che fare con un grande numero di eventi sorprendenti e colpi di scena che andranno a colorare costantemente l'esperienza di gameplay.

Accompagnato dalle note di una scatenata chitarra elettrica, il nuovo trailer presenta il cast del gioco, che potrà vantare la presenza di alcuni volti illustri dell'industria cinematografica tra cui: Michael Johnston (che interpreterà il protagonista Francis), Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers. Al termine del filmato ci viene infine svelata la data di lancio: The Artful Escape sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 9 settembre di quest'anno, con il gioco che entrerà da subito a far parte del catalogo di Xbox Game Pass.