The Artful Escape a tutto volume su Xbox Game Pass: un'esplosiva avventura rock!

Tra le nuove aggiunte del catalogo Xbox Game Pass di settembre 2021, ha trovato spazio anche l'ultima esplosiva produzione firmata Annapurna Interactive.

Vera e propria gemma Indie, The Artful Escape of Francis Vendetti si presenta come un'avventura psichedelica da vivere a ritmo di rock. Una fiaba videoludica eccezionalmente ben raccontata, che fa di un'ottima scrittura e della spettacolarità i propri elementi distintivi, supportati sul fronte del gameplay da una natura da rhythm game con accenni platform.

Stimolante percorso di formazione, il gioco di Beethoven & Dinosaurs vede protagonista il giovane Francis Vendetti. Chitarrista prodigio adolescente, quest'ultimo è il nipote di una ineguagliabile leggenda della musica folk, che, ormai defunta, sembra tracciare il suo destino senza possibilità di appello. Parenti, amici e conoscenti si aspettano infatti che il giovane Francis segua le orme dello zio e dia vita ad una preziosa rassegna di brani ricercati e testi di denuncia sociale. Le aspirazioni artistiche di Francis Vendetti sono però più affini al mondo del rock, allo sperimentalismo in stile Pink Floyd e alle suggestioni della fantascienza di serie B.



Da questa crisi d'identità prenderà il via un viaggio spettacolare attraverso lo Stupefacosmo, per un tour musicale intergalattico che cambierà per sempre la vita di Francis. Dopo aver imbracciato la chitarra elettrica, la Redazione vi racconta le moltissime ragioni per le quali dovreste dare un'opportunità a The Artful Escape of Francis Vendetti, disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e, dal Day One, su catalogo Xbox Game Pass. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, trovate dunque la nostra video recensione dedicata: buona visione!