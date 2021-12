The Artful Escape è il miglior indie dell'anno secondo Forbes: ecco la top 10

Forbes ha stilato la sua personale classifica dei migliori 10 giochi indie usciti nel corso del 2021. A trionfare in prima posizione è stato The Artful Escape of Francis Vendetti, la peculiare avventura rockeggiante di Annapurna Interactive ora disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.

Il titolo è stato premiato anche nella nostra Recensione di The Artful Escape, ed è inoltre riuscito a conquistare il leader di Xbox, Phil Spencer. A completare il podio di Forbes abbiamo il roguelike post-apocalittico Nuclear Throne ed il sorprendente action game di Acid Nerve (già autori di Titan Souls), Death's Door. Di seguito vi riportiamo la top 10 stilata dalla testata statunitense:

The Artful Escape Nuclear Throne Death's Door Unpacking Genesis Noir Maquette Omno Solar Ash OCO Last Stop

Premiata quindi anche l'avventura episodica Last Stop, che si basa sul format delle serie televisive, Solar Ash, la nuova avventura action/platform degli autori di Hyper Light Drifter fortemente curata nel comparto grafico, ed Omno, anch'esso disponibile per gli abbonati ad Xbox Game Pass. Cosa ne pensate di questa classifica?