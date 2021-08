The Artful Escape: il sogno musicale di Francis Vendetti nel gameplay dello show ID@Xbox

In chiusura dello Showcase ID@Xbox del 10 agosto, il team di Beethoven & Dinosaur ha ridato forma alla mirabolante avventura musicale di Francis Vendetti mostrando un video gameplay di The Artful Escape.

L'avventura a scorrimento edita da Annapurna Interactive narrerà la storia, appunto, di Francis Vendetti, il giovane nipote della leggenda del folk Johson Vendetti che dovrà raccoglierne l'eredità spirituale coltivando la sua innata vena artistica.

Le astruse ambientazioni che faranno da sfondo all'epopea di Francis andranno a rappresentare i sogni nutriti dal ragazzo. Ogni scenario muterà in funzione delle emozioni del nostro alter-ego e, soprattutto, della sua crescita artistica che correrà di pari passo con l'evoluzione della colonna sonora. Non mancheranno poi gli spunti creativi per arricchire il viaggio multidimensionale e psichedelico con delle customizzazioni estetiche per Francis, come mostrato dagli sviluppatori nel filmato che potete ammirare in cima alla notizia.

L'uscita di The Artful Escape of Francis Vendetti è prevista per il 9 settembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S: sin dal lancio, l'avventura musicale di Annapurna Interactive sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.