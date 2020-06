The Artful Escape: il sogno musicale di Francis Vendetti prende forma nel video gameplay

Annapurna Interactive e gli sviluppatori di Beethoven & Dinosaur hanno partecipato all'evento digitale Day of the Devs per mostrare un nuovo video gameplay di The Artful Escape, un'avventura a scorrimento che narrerà la mirabolante avventura musicale ed esistenziale di Francis Vendetti.

Il giovane nipote della leggenda del folk Johnson Vendetti dovrà raccoglierne l'eredità spirituale e coltivare la sua vena artistica: le bizzarre ambientazioni che faranno da sfondo all'avventura saranno la rappresentazione plastica dei sogni nutriti dal ragazzo, con scenari che muteranno in maniera dinamica per testimoniare la crescita artistica e musicale del nostro alter-ego.

Il viaggio multidimensionale e psichedelico che ci attende nei panni di Francis sarà perciò ricco di sorprese e di colpi di scena. Ogni livello che superermo contribuirà a formare il carattere del ragazzo e lo aiuterà a confrontarsi con un pubblico sempre più ampio.

Il video mostrato da Annapurna descrive l'originale esperienza da vivere nel corso dell'avventura, tra mondi alieni popolati da bizzarre creature e paesaggi che reagiranno in maniera dinamica ai suoni innescati dai movimenti di Francis. L'uscita di The Artful Escape è prevista entro fine 2020 su PC, Xbox One e Apple Arcade per sistemi iOS. A proposito dell'evento Day of the Devs: avete visto l'ultimo, spettacolare video gameplay di Sea of Stars, l'avventura in pixel art collegata alla storia di The Messenger?