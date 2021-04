The Ascent e 12 Minutes: li abbiamo visti in anteprima, ne parliamo oggi su Twitch

Abbiamo avuto modo di vedere in anteprima due dei titoli che nel corso del 2020 hanno suscitato un discreto interesse: parliamo, come avrete intuito dal titolo, di The Ascent e 12 Minutes, potevamo lasciarci sfuggire l'occasione per una chiacchiera in diretta su Twitch?

Oggi pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00 il Fossa e Marco Mottura entreranno nel dettaglio raccontandoci quanto visto sui due titoli, appuntamento dunque da non perdere per scoprirne di più sui due giochi in questione.

The Ascent (qui trovate la nostra anteprima di The Ascent) è uno shooter Open World di stampo Cyberpunk, un gioco dall'alto impatto scenico che non mancherà di conquistare tutti gli amanti delle atmosfere Sci-Fi. 12 Minutes (ecco la nostra anteprima di 12 Minutes) invece è un thriller interattivo dalla forte componente narrativa, sicuramente una produzione meno immediata rispetto a The Ascent ma non per questo meno interessante, anzi.

Un'ora di diretta per approfondire la natura di questi due progetti, mentre dalle 16:00 alle 17:00 saremo in compagnia di Elisa Farinetti e Yves Hohler di Broken Arm Games per parlare di Hundred Days, titolo tutto italiano che si prepara ad arrivare su PC e Google Stadia a metà maggio.

Vi aspettiamo dunque sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 15:00, ricordatevi che potete supportarci abbonandovi gratis al canale con Amazon Prime, tutti gli abbonati vedranno le trasmissioni senza pubblicità e avranno l'accesso esclusivo ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.