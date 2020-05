The Ascent: 12 minuti di gameplay in 4K e 60 fps direttamente da Xbox Series X

Dopo essere stato annunciato durante l'ultimo Inside Xbox, The Ascent torna a mostrarsi con ben 12 minuti di vero gameplay. Il titolo in sviluppo presso Neon Giant svela la sua natura di action RPG direttamente sulla nuova Xbox Series X.

Grazie alla redazione di IGN Us possiamo vedere The Ascent all'opera sulla nuova console di casa Microsoft. Il filmato è stato infatti registrato in 4K e 60 fps sulla nuova Xbox Series X. La visuale isometrica permette di farsi un'idea dell'ambientazione marcatamente cyberpunk, un mondo nel quale le megacorporazioni hanno il controllo su qualsiasi oggetto e persona. Il collasso del Gruppo Ascent ha portato il mondo al collasso e sopravvivere è diventato l'obbiettivo primario.

Tra agenti delle corporazioni e gang di strada, la difesa degli indifesi sarà demandata proprio ai giocatori. The Ascent sfrutterà tutte le caratteristiche uniche della prossima Xbox Series X tra cui primeggiano il supporto al 4K, il Ray Tracing e lo Smart Delivery. Prima di lasciarvi al filmato, avete visto la nostra anteprima di Scorn, esclusiva temporale per Xbox Series X presentata durante l'Inside Xbox?