The Ascent: l'action GDR esce nel 2021, gratis su Xbox Game Pass

Con un articolo di approfondimento pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, gli sviluppatori di Neon Giant confermano che The Ascent, il loro action GDR ad ambientazione fantascientifica con visuale dall'alto, uscirà nel 2021 ed entrerà al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass su Xbox One, Xbox Series X e Series S.

La software house svedese e i rappresentanti del publisher Curve Digital riferiscono che The Ascent girerà in 4K a 60fps su Xbox Series X, con un livello di dettaglio estremamente elevato, il supporto alll'Ultra HD e dei tempi di caricamento sensibilmente ridotti rispetto alla controparte current-gen.

A chi ci segue, ricordiamo che The Ascent ci proietta in una distopica metropoli cyberpunk per interpretare i tutori dell'ordine dopo il collasso della civiltà. Il nostro compito sarà perciò quello di pacificare i bassifondi di questa gigalopoli futuristica dalla minaccia rappresentata dalle bande di criminali.

Per riuscire nell'impresa, potremo avvalerci di diversi gadget tecnologici e delle armi strappate al nemico nel corso di sparatorie impreziosite da effetti particellari evoluti e da una elevata distruttibilità ambientale. Come da tradizione per questo genere di esperienze sparatutto con telecamera simil-isometrica, nel titolo non mancherà una profonda modalità cooperativa che attraverserà tutta la campagna principale. In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale dell'ultima fatica sci-fi di Neon Giant, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su The Ascent a firma di Giuseppe Carrabba.