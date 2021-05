The Ascent: spunta un leak con la presunta data di uscita su PC e Xbox

L'intrigante universo cybperunk di The Ascent potrebbe prepararsi a illuminare di luci al neon il mondo PC e Xbox relativamente a breve, almeno stando ad un interessante avvistamento.

Dalle pagine della sempre attivissima community di Resetera, si segnala infatti un interessante dettaglio legato allo shooter. L'account weibo ufficiale del publisher Curve Digital riporta infatti un messaggio che include un trailer di The Ascent. Nel concludersi, quest'ultimo riporta indicata come data di uscita del gioco il prossimo 27 luglio 2021. Stando a tale avvistamento, dunque, l'esperienza sparatutto dall'animo sia single player sia cooperativo potrebbe essere destinata ad approdare nel catalogo verdecrociato nel corso dell'estate di quest'anno.



Al momento, tuttavia, non sembrano esservi ulteriori conferme in merito alla data indicata, con il team di sviluppo di Neon Giant che non ha diffuso comunicazioni legate al debutto del proprio shooter. Non è dunque detto che le dinamiche di gameplay proposte da The Ascent siano effettivamente destinate a entrare nelle case dei giocatori PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X nel corso del prossimo luglio. A questo punto non resta che attendere eventuali nuovi dettagli sulla data di uscita dell'esclusiva Microsoft: nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di The Ascent redatta dal nostro Marco Mottura.