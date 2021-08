The Ascent, i bug affliggono le modalità cooperative: Neon Giant lavora alle patch

Nonostante l'ottima accoglienza ricevuta al lancio da The Ascent, i giocatori della prima ora stanno incappando in numerosi problemi nella fruizione delle modalità cooperative online e a schermo condiviso dello sparatutto cyberpunk.

Sui social e sui principali forum di settore, sono infatti in tanti a segnalare questi bug disservizi che rendono estremamente difficoltoso accedere alle lobby della coop multiplayer o proseguire la campagna principale di The Ascent in compagnia di uno o più amici in locale.

In risposta alle numerose segnalazioni provenienti dalla community, gli sviluppatori di Neon Giant hanno confermato ai microfoni di Kotaku di essersi attivati affinché i problemi in questione vengano risolti. Il team svedese sottolinea però come "non siamo in grado di fornire una tempistica precisa per gli interventi che dovremo svolgere, ma siamo pienamente impegnati nel sistemarli e cercheremo di farvelo sapere non appena avremo maggiori dettagli da condividere".

I bug segnalati sono relativamente numerosi e spaziano dall'impossibilità di effettuare l'hosting di una nuova partita al blocco della connessione in crossplay, con ulteriori problemi relativi al mancato riconoscimento degli input da controller o tastiera e alle (decisamente fastidiose) perdite di dati dei salvataggi e dei progressi compiuti dagli appartenenti alla medesima lobby coop in locale.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulle patch correttive per i bug e i problemi segnalati nelle modalità cooperative, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di The Ascent.