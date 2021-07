The Ascent: a caccia di robot e banditi in 3 ore di gameplay con Fossa e Mottura

Per celebrare l'avvenuta uscita di The Ascent su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass, Francesco Fossetti e Marco Mottura hanno indossato per tre ore i panni dei cacciatori di taglie e dato fuoco alle polveri in quel di Veles nella dimensione cyberpunk dell'ultimo sparatutto ruolistico di Neon Giant.

Il dinamico duo della redazione di Everyeye.it ha così dato prova delle grandi potenzialità di un titolo che, sin dal lancio, vanta una campagna principale completamente fruibile in cooperativa locale (o, in alternativa, in cooperativa multiplayer con matchmaping per lobby da massimo 4 giocatori). Nelle tre ore di gameplay prodotte da Fossa e Mottura, l'esplorazione dell'Arcologia che domina l'agglomerato urbano di Veles ha regalato emozioni e sorprese continue, merito di uno scenario quantomai stratificato e di un sistema di combattimento che, al netto di qualche sbavatura, riesce a soddisfare le aspettative dei fan di shooter con visuale dall'alto.

Certo, la sceneggiatura non è irresistibile e il sistema di bilanciamento che sovrintende alla progressione del gameplay non propone un ventaglio di scelte particolarmente ampio, ma il gunplay e le atmosfere di Veles valgono il prezzo del biglietto (specie considerando la possibilità offerta dalla fruizione "gratuita" del titolo tramite Xbox Game Pass).

Per saperne di più su questa piccola grande gemma della produzione videoludica indipendente, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Ascent e alle considerazioni del buon Gabriele Laurino sulle dinamiche ludiche, sulla qualità del canovaccio narrativo e sulla bontà del comparto grafico e artistico di quest'opera.