The Ascent come Cyberpunk 2077: una mod lo trasforma in un FPS

Sta spopolando su YouTube un filmato che mostra in azione la particolare mod di The Ascent grazie alla quale è possibile esplorare il mondo di gioco con la visuale in prima persona.

Questa trasformazione del gioco, possibile grazie ad un'applicazione che prende il nome di Universal Unreal Engine 4 Unlocker, permette di vivere l'avventura da una prospettiva completamente diversa e di osservare ogni singolo dettaglio delle ambientazioni a tema cyberpunk del titolo Neon Giant. Il motivo per il quale il video che mostra la mod in movimento sta stupendo gli appassionati è molto semplice: esplorando l'hub di gioco in prima persona è possibile notare la grande cura con la quale gli sviluppatori hanno creato ogni singolo elemento. In prodotti del genere non è comune un'attenzione del genere, dal momento che la visuale è talmente lontana dal protagonista da non richiedere una tale precisione. Purtroppo la mod non sembra funzionare al di fuori della città popolata dagli NPC, ma non è da escludere che in futuro possa essere implementata anche nelle fasi di combattimento.

Prima di lasciarvi al sorprendente filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di The Ascent a cura di Gabriele Laurino.