The Ascent: come ottenere il lanciarazzi Astrosmasher

Cosa c'è di più divertente di un lanciarazzi automatico? L'Astrosmasher, nome a dir poco appropriato, è un'arma capace di falciare innumerevoli nemici grazie al suo fuoco esplosivo di sbarramento. Se volete usarlo anche voi nel nuovo gioco Cyberpunk di Neon Giant, seguite questa guida.

Usato in origine come misura difensiva per gli asteroidi in arrivo, l'Astrosmasher risulta altrettanto devastante quando impugnata come arma contro nemici in carne e ossa. Ha un potere d'arresto (ovviamente) elevato e una quantità di munizione decente, tuttavia dovete tenere presente il tempo di ricarica alquanto lungo. Un piccolo e insignificante lato negativo per quelli tra voi che amano l'idea di far esplodere le cose in The Ascent.

The Ascent: sbloccare l'Astrosmasher

Come potete mettere le mani, dunque, sul famigerato lanciarazzi portatile? Dopo la missione che vi chiede di dirigervi verso il Covo di Coder, avrete accesso al livello sopra Warren, Highstreet. Per acquisire l'arma, andate verso nord fino a raggiungere il Cosmodromo, proprio dopo il Cancello Tham. Controllate la mappa se vi trovate disorientati. La missione della storia, Luoghi di Scambio (Trading Places), vi porterà lì.

Siate pronti a combattere. Dovrete dimostrarvi degni e provare il vostro valore per ottenere questa potente arma (potrebbe essere il momento giusto per potenziare il vostro equipaggiamento, date un'occhiata alla nostra guida su come potenziare le armi in The Ascent). Affronterete orde di Rojins e Nug Gadgeteers, prima ancora di arrivare nel posto giusto. Alla fine, dovrete vedervela con un Mech Monobot pesante che potrebbe mettervi in difficoltà se fronteggiato contemporaneamente ai vari altri mob. È altamente consigliato l'utilizzo di armi che infliggano danni digitali o energia, come l'Enfrocer, dal momento che i Monobot sono vulnerabili a essi.

Dopo aver abbattuto il mech pesante potrete raccogliere la vostra ricompensa: Astrosmasher. Buon divertimento con quei razzi. Come sempre, per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Ascent, il nuovo GdR cyberpunk disponibile su PC e Xbox.