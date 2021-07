The Ascent: come potenziare armi ed equipaggiamento

Se volete avere una possibilità di combattere tutti i nemici che troverete in The Ascent, il nuovo gioco a tema Cyberpunk firmato Neon Giant, dovrete necessariamente imparare a potenziare l'equipaggiamento. In questa guida vi spieghiamo come eseguire l'upgrade delle molte armi presenti nel gioco.

The Ascent: upgrade delle armi

Potenziare le armi in The Ascent significa aumentarne la loro efficacia in combattimento, permettendovi die con meno colpi.

Innanzitutto, è bene notare che eseguire un upgrade su un tipo di arma farà in modo che anche le altre armi dello stesso tipo risultino potenziate. Ad esempio, se potenziate il fucile Scorcher al livello Mk. 3 e poi lo vendete, il successivo Scorcher che troverete sarà anch'esso Mk. 3; non dovrete spendere nuovamente i materiali e le risorse necessarie all'upgrade dell'arma.

Ora che abbiamo chiarito questo dettaglio (per nulla scontato), passiamo alla procedura di upgrade vera e propria. Per prima cosa, recatevi da un Armaiolo: questi fondamentali PNG sono indicati sulla vostra mappa tramite l'icona di un martello. Interagite con l'Armaiolo e selezionate la voce di dialogo "Negozio". Adesso dovete scegliere l'arma che volete potenziare direttamente dal vostro inventario.

In alto nello schermo potete osservare il prezzo espresso in materiali, così come il vostro bilancio. Una volta che siete certi di quale arma potenziare (e di avere sufficienti risorse per farlo), premete semplicemente A (se usate un pad Xbox, altrimenti l'equivalente del tasto Azione sulla tastiera se giocate da PC): il livello dell'arma scelta, indicato in "Mk", aumenterà di 1.

I componenti necessari per potenziare le armi sono divisi in 3 categorie, una più rara dell'altra; man mano che eseguite gli upgrade, vi serviranno materiali sempre più preziosi fino a essere tutti di livello 3. Per esempio, se volete potenziare a Mk. 8 una delle vostre armi, vi serviranno diversi materiali della qualità più rara, mentre per un Mk. 2 vi basterà una sola risorsa base.

Questo è tutto ciò che vi serve sapere per potenziare le armi in The Ascent. Come sempre, vi rimandiamo alla recensione di The Ascent, mentre se volete approfondire ulteriormente la conoscenza del titolo cyberpunk vi suggeriamo di dare un'occhiata a questo lungo video gameplay di The Ascent in compagnia di Fossa e Mottura.