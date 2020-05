The Ascent sulla copertina di EDGE, nessuna news su PS5 e Marvel's Spider-Man 2

Vi ricordate la copertina teaser del prossimo numero di EDGE, interamente rossa e nera? La cover story della rivista britannica non sarà dedicata a PS5 e nemmeno a Marvel's Spider-Man 2 come ipotizzato da alcuni, bensì a The Ascent.

Il numero 346 di EDGE (luglio 2020) dedica la copertina al nuovo Action RPG Cyberpunk annunciato da Neon Giant durante l'Inside Xbox. Tra i contenuti anche anche speciali, approfondimenti e prove di Valorant, Session, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Gears Tactics, Paper Beast, Streets of Rage 4, Call of Duty Warzone, Resident Evil 3 Remake e XCOM Chimera Squad.

Come detto, non ci saranno notizie di alcun tipo su PlayStation 5 e tantomeno su Marvel's Spider-Man 2, in molti vedendo l'anteprima della copertina completamente rossa hanno subito pensato ad un reveal del nuovo gioco dell'Uomo Ragno con relativa anteprima sul prossimo numero di EDGE, purtroppo però non sarà così.

C'è da dire che EDGE aveva subito smentito le ipotesi legate ad una presentazione di PlayStation 5 nel prossimo numero della rivista (in uscita il 21 maggio) la community però ha evidentemente voluto continuare a sperare, fino alla conferma ufficiale.