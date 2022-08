The Ascent, il DLC Cyber Heist è realtà: l'espansione annunciata con un trailer

Per i festeggiamenti del primo anniversario della sua avventura Sci-Fi, gli sviluppatori di Neon Giant avevano pubblicato un teaser che sembrava lasciare spazio all'arrivo di un'espansione di The Ascent. I sospetti vengono ora confermati, con la software house che ha pubblicato il trailer di annuncio del nuovo DLC Cyber Heist.

Il DLC Cyber Heist di The Ascent si svolge gli eventi della storia principale del gioco ed offrirà un nuovo contratto per una missione top-secret affidataci da Kira. Cyber Heist sarà giocabile sia in solitaria che in cooperativa, e sarà necessario aver completato la trama principale per accedere alle nuove missioni principali e secondarie. Il contenuto permetterà di addentrarsi in una nuova arcologia di proprietà del Malhorst-Group con lo scopo di rubare una "tecnologia rivoluzionaria". In caso si scelga di giocare in co-op, basterà che l'host del party abbia portato a termine la campagna per poter provare i nuovi contenuti.

Il DLC include combattimenti corpo a corpo avanzati, nemici nuovi di zecca da annientare, nuovi amici da incontrare, diverse armi da mischia da testare per la prima volta (Rock Crusher e Guillotine) e un'area mai visitata prima d'ora. Il DLC Cyber Heist sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 18 agosto al prezzo di 9,99 euro. Neon Giant ha anche annunciato l'edizione The Ascent Cyber Edition che include la nuova espansione insieme ai DLC Cyber Warrior e CyberSec, con il pacchetto proposto al prezzo di 44,99 euro.

In attesa di mettere mano su Cyber Heist, vi rimandiamo alla nostra Recensioen di The Ascent per tutti gli approfondimenti sul titolo Sci-Fi di Neon Giant.