The Ascent su Game Pass al lancio: data di uscita annunciata con un nuovo trailer

Lo sviluppatore indipendente Neon Giant e il publisher Curve Digital hanno pubblicato un nuovo trailer di The Ascent annunciando la data di uscita del gioco, in arrivo questa estate.

The Ascent sarà disponibile dal 29 luglio su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One/One S, Xbox One X e PC Windows, anche su Game Pass. I preordini sono aperti da oggi (martedì 18 maggio) su Xbox Store, Steam e altre piattaforme digitali su PC al prezzo di 29,99 euro in Europa.

Il gioco è uno sparatutto action con elementi RPG ambientato nel mondo Cyberpunk di Veles, una metropoli straripante di personaggi provenienti dall’intera galassia, un giorno però la città viene messa a ferro e fuoco da una serie di eventi catastrofici, sarà quindi necessario imbarcarsi in una nuova missione per capire le reali cause di quanto accaduto.

La campagna può essere affrontata in singolo oppure in co-op (online e locale) insieme a tre amici, le dinamiche tipiche degli sparatutto si fondono con elementi RPG come la personalizzazione del personaggio, i potenziamenti tramite punti abilità e la possibilità di aumentare il proprio livello per imparare nuove abilità.

The Ascent si distingue per un’estetica Cyberpunk di alto profilo che richiama da vicino i canoni del genere con elementi Sci-Fi e da Space Opera. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova esclusiva di The Ascent.