The Ascent: il gameplay cooperativo nel video dell'Xbox Indie Showcase

Come promesso, i ragazzi di Neon Giant hanno partecipato all'ID@Xbox Indie Showcase per mostrare delle scene di gioco inedite di The Ascent incentrate sull'esperienza cooperativa del loro prossimo, ambizioso GDR sci-fi in arrivo nel 2021 su PC e console Xbox.

Nell'evento organizzato da Microsoft per evidenziare i progetti indie più interessanti in arrivo su PC e sistemi verdecrociati, la software house svedese ha aperto una finestra sulla dimensione cyberpunk di The Ascent per darci modo di familiarizzare con le meccaniche co-op.

Nei panni dei tutori dell'ordine di una civiltà distopica sull'orlo del collasso, gli utenti dovranno fronteggiare le bande di criminali che imperversano nei bassifondi della città: per riuscire nella loro impresa, i giocatori dovranno interagire con l'ambientazione per reperire le armi e i gadget tecnologici da impiegare in battaglia.

La modalità cooperativa (fino a un massimo di quattro partecipanti, sia in rete che in locale) attraverserà tutta la campagna principale e, nelle intenzioni dei suoi autori, contribuirà a rendere ancora più divertente e immersiva l'esperienza di gioco.

Il gameplay trailer di The Ascent conferma quindi l'uscita dello sparatutto ruolistico di Neon Giant per quest'anno. Sin dal lancio, il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass per gli iscritti al servizio su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S. Qualora ve le foste perse, qui trovate delle nuove clip sulle esplosioni sci-fi di The Ascent.