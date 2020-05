The Ascent e gameplay su Xbox Series X: nuovo video sui poteri avanzati dell'action GDR

Quasi a voler rispondere indirettamente alle accuse mosse a Microsoft per il mancato gameplay su Xbox Series X dell'ultimo evento, gli autori di Neon Giant pubblicano una nuova video dimostrazione in salsa nextgen di The Ascent, l'action GDR in arrivo a fine anno.

Il nuovo filmato dimostrativo pubblicato su IGN.com dalla software house svedese si riferisce appunto alla versione Xbox Series X di The Ascent per offrire cinque minuti di scene di gioco inedite. Gli spezzoni di gameplay mostratici riprendono una fase avanzata della campagna principale, consentendoci così di ammirare alcune delle abilità più evolute che potremo acquisire avventurandoci tra i vicoli malfamati di questa distopica metropoli cyberpunk.

Il nostro compito sarà quello di ristabilire l'ordine dopo il collasso del Gruppo Ascent, un evento che farà piombare il mondo nel caos. Per porre fine al regno del terrore instaurato dalle bande criminali che operano nei bassifondi della gigalopoli futuristica di The Ascent, il giustiziere che interpreteremo dovrà strappare al nemico di turno tutti gli equipaggiamenti e i gadget tecnologici più devastanti che saprà reperire in battaglia o nell'esplorazione libera della mappa. Chi vorrà, potrà anche imbarcarsi in questa missione suicida insieme a un amico grazie alla modalità cooperativa che correrà lungo tutta la campagna maggiore.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alle nuove scene di gameplay di The Ascent e attendere l'annuncio della data d'uscita ufficiale (comunque prevista per fine 2020) dell'ultima fatica sparatutto di Neon Giant su PC, Xbox One e Xbox Series X.