The Ascent ha generato incassi record nonostante il lancio in Xbox Game Pass

Il publisher Curve Digital ha fieramente annunciato che le vendite di The Ascent su PC e Xbox durante il weekend di lancio hanno generato ben 5 milioni di dollari, l'incasso più alto mai registrato nella storia del publisher.

Un risultato eccezionale per l'action RPG cyberpunk sviluppato da Neon Giant, raggiunto nonostante il debutto in Xbox Game Pass per PC, console e cloud avvenuto immediatamente al day-one.

"The Ascent è il primo gioco di Curve Digital ad aver visto il nostro team lasciare il segno, lavorando a stretto contatto con lo sviluppatore e i platform partner", ha dichiarato il CEO John Clark in un comunicato stampa. "Il successo è il risultato degli sforzi genuini dell'intera compagnia e dell'arrivo di una nuova leadership e di nuovi talenti, ed è lo specchio del nuovo approccio che prevede una maggiore vicinanza ai videogiocatori e agli sviluppatori".

Al successo di The Ascent durante il weekend di lancio, afferma Curve Digital, avrebbe contribuito anche il passaparola tra i videogiocatori, oltre all'ottima accoglienza riservatagli dalla stampa internazionale (a tal proposito, potete leggere la nostra recensione di The Ascent). Neon Giant non si è tuttavia seduta sugli allori e si è subito messa al lavoro per risolvere i bug delle modalità cooperative di The Ascent e per abilitare il ray tracing e DLSS nella versione PC in Xbox Game Pass.