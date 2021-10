The Ascent, Halloween Pack e Photo Mode gratis: presto il New Game Plus

In attesa di conferme definitive in merito ad una possibile versione PlayStation 5 di The Ascent, il team di Neon Giant propone al pubblico una gradita sorpresa.

Per festeggiare Halloween con il giusto spirito, la software house indipendente ha pubblicato un nuovo aggiornamento di The Ascent, con il quale sono stati resi disponibili diversi contenuti gratuiti. Tra questi ultimi spicca in particolare l'introduzione di una Photo Mode dedicata, per immortalare gli angoli più cupi di questa avventura a tinte cyberpunk. Inoltre, i giocatori possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo lo speciale Halloween Pack, che contiene i seguenti oggetti:

Elmo a tema Jack o’Lantern;

Abbigliamento a tema Skeleton;

Tatuaggio per il volto a tema teschio;

L'update gratuito è già disponibile su PC, mentre lo sarà a breve su console Xbox. Nel presentare ladi The Ascent, Neon Giant ha inoltre ufficializzato il programma di supporto post lancio ideato dal team e riassunto dall'infografica disponibile in calce a questa news. Tra le aggiunte più interessanti figura la previsione di una modalità, attesa per l'inizio del 2022, con la patch 7 dell'apprezzato Indie.In chiusura, ricordiamo che il gioco è incluso nel catalogoe che, almeno per il momento, non è prevista una traduzione italiana di The Ascent