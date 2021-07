The Ascent, massiccio leak per la campagna: spezzoni di gameplay finiti in rete

Sembra che parte della campagna di The Ascent, l'atteso Action/RPG a sfondo cyberpunk e primo progetto dei ragazzi di Neon Giant, sia trapelata online per mano di un utente russo, che ha realizzato una vera e propria playlist su Youtube con tanto di spezzoni dettagliati sui contenuti del gioco.

La segnalazione arriva dal forum di Reddit, dove un utente ha segnalato la questione rivelando anche l'esistenza della playlist composta da filmati della durata di circa 50 minuti ciascuno. Il gioco è comparso online con i testi in russo e il doppiaggio in lingua inglese. Nel momento in cui scriviamo la playlist è composta da 16 video, dei quali gli ultimi 5 già eliminati da Youtube: con enorme probabilità è quindi una questione di tempo prima che l'intera raccolta venga cancellata del tutto. Sebbene il leaker non abbia caricato l'intera campagna,in questo modo numerosi spezzoni del gioco completo sono finiti online, pertanto è bene fare attenzione agli spoiler navigando su Internet.

Ad ogni modo, l'uscita dell'opera è ormai dietro l'angolo dato che The Ascent sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC a partire dal 29 luglio 2021. Il gioco sarà inoltre incluso sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Per approfondimenti vi rimandiamo al nostro provato di The Ascent. L'opera promette di essere ambiziosa anche sul fronte tecnico, dato che The Ascent mostrerà la potenza di Xbox Series X come promesso dagli sviluppatori.