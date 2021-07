The Ascent: minimaratona del gioco Cyberpunk oggi alle 15:00 su Twitch

Con l'uscita fissata per il 29 luglio 2021, The Ascent si prepara ad intrattenere i giocatori PC, Xbox Series X/S e Xbox One con le sue atmosfere cyberpunk e un gameplay che mescola elementi shooter con meccaniche da gioco di ruolo, promettendo di dare vita a un'esperienza coinvolgente ed intrigante.

In occasione del debutto del gioco la redazione di Everyeye è pronta a darvi un assaggio in diretta oggi alle ore 15:00 del primo titolo sviluppato dai ragazzi di Neon Giant: l'appuntamento è sul canale Twitch di Everyeye che vi invitiamo a seguire in modo da non perdervi nessuna nostra diretta su tutti i contenuti e gli argomenti più caldi del momento, che potrete poi ritrovare in replica sul nostro canale Youtube Everyeye On Demand. Se siete curiosi di capire cosa effettivamente offre la nuova produzione per PC e console della famiglia Xbox, la nostra minimaratona potrebbe convincervi a dare una chance a The Ascent, che ricordiamo sarà disponibile sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Negli scorsi giorni c'è stato un massiccio leak della campagna di The Ascent: un utente aveva infatti caricato ampi spezzoni del gioco su Youtube, mostrando anche alcune fasi avanzate di gioco. La playlist è stata prontamente rimossa, ma è comunque bene continuare a fare attenzione agli spoiler girovagando in rete. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nostro provato di The Ascent.