The Ascent: il mondo cyberpunk next gen di presenta in un nuovo video

Dopo aver approfondito le dinamiche di esplorazione e le armi disponibili in The Ascent, il team di sviluppo di Neon Giant propone al pubblico un ricco video di approfondimento legato alla genesi del mondo di Veles.

Il distopico immaginario cyberpunk dell'esclusiva di casa Microsoft prende forma nel dietro le quinte confezionato dalla software house indipendente. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il viaggio virtuale attraverso lo sviluppo dell'Action RPG descrive il processo creativo che ha condotto alla nascita di questo promettente titolo, da vivere sia in solitaria sia in compagnia, grazie alla presenza di una strutturata modalità cooperativa. Dall'ambientazione al combat system, passando per la direzione artistica scelta per The Ascent, Neon Giant condivide così con il pubblico moltissimi dettagli in vista dell'ormai imminente pubblicazione del titolo.

Per tutti i dettagli sulla trama e le dinamiche di gioco in dirittura di arrivo nel mondo di Veles, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye disponibile il ricco provato di The Ascent firmato dal nostro Francesco Fossetti. La data di lancio del titolo è ormai vicina, con il debutto fissato per il prossimo 29 luglio 2021, su PC e Xbox Series X, oltre che al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.