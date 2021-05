The Ascent mostrerà la potenza di Xbox Series X: lo assicurano gli sviluppatori

A stretto giro di posta dall'annuncio della data di lancio di The Ascent, il direttore creativo e co-fondatore di Neon Giant Tor Frick ha discusso con la redazione di GamingBolt dell'impegno profuso dagli sviluppatori svedesi nel fare sfoggio delle potenzialità grafiche e prestazionali di Xbox Series X.

Partendo dalle impressionanti scene di gameplay ammirate negli ultimi filmati di The Ascent in un tripudio di esplosioni sci-fi, Frick ha illustrato gli sforzi compiuti dagli autori di Neon Giant nel porre una "forte enfasi su shader e illuminazione dinamica, oltre all'utilizzo di effetti visivi e fisici particolarmente intensi. Il tutto, per rendere il mondo di gioco ancora più dettagliato e dinamico, con effetti che mostrino in maniera soddisfacente le conseguenze delle azioni compiute dai giocatori".

Stando a quanto spiegato dall'esponente di Neon Giant, "volevamo creare un mondo di gioco dal ritmo estremamente veloce e dove poter far saltare in aria il maggior numero di elementi a schermo, e fortunatamente Xbox Series X ci ha permesso di raggiungere facilmente questo risultato senza ridurre la latenza, il framerate o la risoluzione. Grazie alla scalabilità di Unreal Engine 4, però, siamo riusciti a mantenere la più elevata parità grafica e prestazionale possibile tra Xbox One e Series X, senza per questo precluderci l'opportunità di migliorare la qualità del titolo su hardware di nuova generazione".

Come svelato di recente dagli autori svedesi, The Ascent sarà disponibile dal 29 luglio su PC, Xbox One e Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca degli iscritti a Xbox Game Pass.