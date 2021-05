The Ascent: nuovi dettagli sulla componente GDR tra looting ed equipaggiamenti

Dopo aver condiviso tanti dettagli sull'esclusiva Xbox The Ascent, gli sviluppatori di Neon Giant forniscono altri chiarimenti sull'approccio ruolistico adottato per dare forma alla loro prossima esperienza sci-fi e ad elementi come il looting o gli equipaggiamenti.

Nel corso dell'ultima intervista a WCCFtech, il Game Director di The Ascent Arcade Berg ha fornito un importante chiarimento sull'approccio adottato dagli autori svedesi per concretizzare la loro visione senza ricorrere ad elementi generati con motori procedurali.

A detta di Berg, infatti, i ragazzi di Neon Giant si stanno impegnando "per fornire una selezione di attrezzature sufficientemente diversificata per soddisfare ogni tipologia di giocatore. Ciascuna arma, abililità, armatura e parte di equipaggiamento è stata realizzata interamente a mano, come pure i loro nomi, descrizioni, statistiche e funzionalità. Non ci siamo appoggiati ad alcun motore procedurale e speriamo che questo si noti nel gioco".

Lo stesso esponente di Neon Giant approfondisce ulteriormente gli aspetti ruolistici dell'opera specificando che "ogni arma avrà un suo comportamento tra rateo di fuoco, ampiezza della rosa di proiettili o aspetti come il raggio di esplosione. Ci saranno anche varietà di armi più esotiche o 'eccessive', e questo tenendo conto del fatto che ogni equipaggiamento sarà potenziabile con le risorse che troverete nella mappa. Le possibilità di potenziamento saranno legate all'aumento del proprio livello e sui parametri che migliorerete assegnando i punti abilità ottenuti. In base alle bostre abilità, potrete ade sempio sparare più missili con la stessa arma, aumentare il raggio di esplosione di una granata, arrecare più danni col medesimo quantitativo di proiettili e via discorrendo. Gli oggetti saranno sparsi per il mondo di gioco ma anche i nemici abbattuti faranno cadere ogni tanto del bottino".

Per saperne di più, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su The Ascent, lo sparatutto cyberpunk di grande impatto che sarà disponibile nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.