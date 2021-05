The Ascent, nuovi dettagli sull'esclusiva Xbox: risoluzione, fps, longevità, cross-play

The Ascent, sparatutto cyberpunk con visuale isometrica di matrice indipendente ma con ambizioni da tripla A, ha letteralmente stregato il nostro Marco Mottura, che la scorsa settimana ha avuto modo di osservarlo da vicino (leggete la sua anteprima di The Ascent per saperne di più).

Oggi invece condividiamo con voi altre informazioni sul progetto, emerse durante una chiacchierata tra i nostri colleghi di WCCFTech e i creatori del gioco Arcade Berg (Game Director) e Tor Frick (Art Director), anche fondatori dello studio di sviluppo Neon Giant. Abbiamo scoperto che The Ascent è in sviluppo da ben tre anni, in sostanza fin da quando è nato lo studio, che durante questa finestra temporale ha continuato a crescere dando il benvenuto a nuovi sviluppatori. L'obiettivo di Neon Giant è quello di creare un action shooter con elementi RPG, capace di alternare combattimenti ed esplorazione in una campagna di stampo fortemente narrativo. A proposito di quest'ultima, Arcade a rivelato che le sole missioni principali saranno in grado di intrattenere per un tempo variabile tra le 15 e le 20 ore (dipende dallo stile di gioco), longevità che potrà ulteriormente aumentare affrontando gli incarichi secondari, cercando i tesori e lavorando al completamento del Codex. Durante la campagna i giocatori saranno inoltre chiamati ad affrontare "una manciata" di boss (che non sono ancora stati mostrati nei trailer) e diversi mini-boss, perlopiù a guardia di loot speciale al termine delle missioni secondarie.

The Ascent uscirà su PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021. In quanto esclusiva Microsoft, supporterà Xbox Play Anywhere e pure il cross-play tra PC e Xbox. Gli sviluppatori avevano già confermato il target del 4K a 60fps su Xbox Series X, e nell'ambito dell'intervista hanno aggiunto che The Ascent girerà a 1440p/60fps su Xbox Series S, 4k/30fps su Xbox One X e 900p/30fps su Xbox One. A tal proposito, Tor ha dichiarato: "Le differenti piattaforme hanno differenti punti di forza, e stiamo provando a regolare le impostazioni per tirare fuori il meglio da ognuna di esse, ma tutte le versioni si vedono e si giocano in maniera molto simile". Allo stato attuale dello sviluppo, i due creativi non sono ancora in grado di confermare la presenza del Ray-Tracing su PC e Xbox Series X|S e del DLSS su PC. "Al momento ci troviamo nella fase di ottimizzazione, e non siamo ancora in grado di darvi una risposta definitiva".