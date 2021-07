The Ascent: l'opera cyberpunk gratis su Xbox Game Pass nella nostra Video Recensione

The Ascent è il nuovo action game a sfondo cyberpunk disponibile da oggi su PC Windows e console Xbox. Il gioco sviluppato dalla neonata software house Neon Giant è disponibile gratuitamente al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

The Ascent ha saputo sin da subito affascinarci grazie alla grande cura riposta dagli sviluppatori nella realizzazione della città di Veles, nella scenografia degli eventi di gioco, nella modellazione e caratterizzazione dei personaggi. "L'agglomerato urbano di Veles è un dedalo in cui è bellissimo perdersi. I centri cittadini sono interconnessi dai quartieri malfamati di periferia, terre di nessuno popolate perlopiù da malintenzionati dal grilletto facile. L'Arcologia e i suoi dintorni danno vita a un mondo aperto vivo e pulsante, riempito da una pluralità sorprendente di NPC, abitanti dei piccoli centri cittadini che compongono l'ammasso di edifici", scrive il nostro Gabriele Laurino nella Recensione di The Ascent.

Il prodotto indie, tuttavia, mostra il fianco dopo qualche ora di gioco a causa di un bilanciamento del gameplay rivedibile e di una sceneggiatura non sempre convincente. Pur rappresentando un progetto ambizioso, intrigante e ben riuscito, The Ascent non riesce insomma a spiccare nella scena indie come avrebbe potuto fare con qualche ulteriore accorgimento. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla Video Recensione che trovate in apertura. Vi segnaliamo inoltre che siamo live su Twitch per una mini-maratona dedicata a The Ascent.