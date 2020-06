The Ascent: tutte le ottimizzazioni per Xbox Series X nella nuova intervista di Microsoft

Microsoft ha pubblicato un'interessante intervista ai ragazzi di Neon Giant, lo studio indipendente al lavoro su The Ascent, il nuovo action RPG dalle tinte cyberpunk in arrivo sulla nuova Xbox Series X.

L'intervista inaugura una nuova serie di speciali intitolati Inside Xbox Series X Optimized, nei quali gli sviluppatori mostreranno i retroscena dello sviluppo e i lavori di ottimizzazione per i titoli che sfrutteranno l'hardware di Xbox Series X. Protagonisti di questo primo episodio sono i ragazzi di Neon Giant nelle vesti dei creative director Arcade Berg e Tor Frick.

Tra le domande più interessanti merita una menzione quella sulla risoluzione 4K e sul framerate a 60 fps di cui potrà godere The Ascent: "Il framerate alto si presta molto bene al nostro tipo di gameplay dove succedono molte cose nello stesso tempo, con diversi nemici, proiettili, esplosioni, abilità speciali, ambienti distruttibili e una generale abbondanza. Essere in grado di far girare tutto liscio come l'olio è molto soddisfacente. Il 4K significa anche che il tutto viene reso con dettagli nitidi. Abbiamo tante cose sullo schermo e abbiamo abbastanza pixel per farle apparire nel miglior modo. L'HDR prende tutto questo e rende al meglio quello che deve emergere ed espande lo spettro e le sfumature di quanto può sembrare bello".

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che potete trovare una ricca anteprima di The Ascent sulle pagine di Everyeye.