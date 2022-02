The Ascent: Patch 8 con New Game Plus e Cyber Warrior Pack ritardano su Xbox, ecco perché

Nell'annunciare l'arrivo di The Ascent su PS4 e PS5, Neon Giant ha promesso anche di lanciare su tutte le piattaforme la Patch 8 con il New Game Plus e il Cyber Warrior Pack. Con un post sui social, il team svedese spiega però di vedersi costretto a posticipare l'uscita di questi aggiornamenti, ma solo su console Xbox.

Gli sviluppatori europei hanno deciso all'ultimo momento di rinviare su piattaforme Xbox l'uscita del prossimo DLC e della Patch 8 di The Ascent per un motivo ben preciso. Come spiegano gli stessi autori di Neon Giant, infatti, "a causa di un problema tecnico imprevisto, purtroppo non siamo riusciti a lanciare questa patch e il pacchetto Cyber Warrior su Xbox contestualmente all'uscita su PC. Stiamo lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile, ma vogliamo assicurarci di fornirvi la migliore versione possibile di questo update".

Oltre alla già citata aggiunta della modalità New Game Plus, la Patch 8 di The Ascent apporta tutta una serie di ottimizzazioni alle prestazioni, interventi che migliorano l'esperienza di gioco e un'estesa tornata di bugfix per chiudere le falle riscontrate nel sistema di gestione dei salvataggi e della progressione delle attività tra campagna singleplayer, cooperativa e missioni secondarie.

Quanto al Cyber Warrior Pack, al suo interno trovano spazio due nuove armi (il fucile automatico Brosnan e il fucile a energia diretta Interuptor), un ordigno tattico inedito, sette pezzi di corazza a tema samurai e tre skin supplementari per tutti gli equipaggiamenti. Il lancio di The Ascent su PS4 e PlayStation 5 è previsto per il 24 marzo; nell'attesa di scoprire la data di uscita della Patch 8 e del Cyber Warrior Pack su console Xbox, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Ascent.