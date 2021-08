The Ascent: l'ultima patch causa altri bug e cali di framerate su PC e Xbox

Pur con tutto l'impegno profuso dal team di Neon Giant per risolvere i problemi di The Ascent e chiudere le falle emerse dal lancio dell'ambiziosa avventura cyberpunk votata alla cooperativa, in rete si moltiplicano le segnalazioni di chi, purtroppo, segnala la comparsa di ulteriori bug e glitch dopo l'ultima patch.

Con una serie di post condivisi sui forum videoludici più frequentati, e con diversi messaggi recapitati direttamente agli sviluppatori di Neon Giant attraverso i profili social di The Ascent, in molti stanno infatti segnalando la comparsa di nuovi problemi dopo l'installazione della patch 2.1.4.0, lanciata il 6 agosto su PC e il 19 agosto su console Xbox.

Stando a quanto emerso, l'ultimo aggiornamento starebbe impattando negativamente sulle prestazioni e sull'esperienza di gioco stessa, tanto su PC quanto su Xbox One e Series X/S. I problemi segnalati sono diversi e spaziano dai fenomeni di stuttering ai cali prolungati nel framerate, con ulteriori errori nel caricamento dei livelli o dei singoli asset che compongono l'altrimenti splendido universo sci-fi di questo titolo indie. Non mancano poi gli utenti che citano la comparsa di ulteriori bug e glitch nelle meccaniche sparatutto, nella gestione delle abilità e nella progressione delle attività da svolgere per completare le missioni secondarie e gli obiettivi della campagna principale.

Nell'attesa di capire come si comporteranno i ragazzi di Neon Giant per superare queste nuove problematiche, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Ascent.