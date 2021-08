The Ascent: la nuova patch migliora le performance su PC, presto su Xbox

The Ascent si è rivelato un solido action RPG cyberpunk e un grande valore aggiunto al catalogo in continua espansione di Xbox Game Pass, ma il lavoro di Neon Giant non si è rivelato esente da bug e problemi alle performance.

Gli sviluppatori per fortuna non sono stati con le mani in mano e hanno già pubblicato diverse patch correttive. La più recente è arrivata pochissime ore fa su Steam e si trova attualmente in fase di certificazione anche su Windows Store e piattaforme Xbox. Stando alle note condivise da Neon Giant, questo aggiornamento punta a migliorare le performance e la stabilità del gioco, senza tralasciare la risoluzione di alcun bug che inficiavano il gameplay e lo sblocco di determinati achievement. Il changelog cita esplicitamente dei miglioramenti atti a ridurre lo stuttering e gli impuntamenti, sia sotto DX11 sia con DX12, aggiungendo inoltre la promessa di ulteriori interventi in futuro in questo campo. Il team è intervenuto anche sui problemi ai salvataggi e sugli episodi di crash che si verificavano sia in single player sia in cooperativa.

Ci auguriamo che questa patch metta fine ai numerosi problemi che stanno caratterizzando questo gioco fin dal lancio, alcuni persino esacerbati dalle precedenti patch. Se volete saperne di più sul titolo in sé, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Ascent.