The Ascent: la prima patch risolve un mare di bug tra coop, salvataggi e gameplay

Come promesso ai fan dopo le numerose segnalazioni sui bug che hanno afflitto The Ascent al lancio, i ragazzi di Neon Giant provvedono alla pubblicazione di una importante patch che risolve tutti (o quasi) i problemi più gravi emersi dall'uscita dello sparatutto cyberpunk su PC, Xbox One e Series X/S.

Basta scorrere la lunga lista delle modifiche e delle ottimizzazioni apportate dagli sviluppatori svedesi per farsi un'idea della mole di lavoro compiuto per superare le criticità ravvisate dagli esploratori della prima ora della dimensione aliena di Veles.

L'aggiornamento in questione opera infatti degli interventi ad ampio spettro che promettono di migliorare sensibilmente la stabilità e, di conseguenza, la fruzione dei contenuti ingame. L'update è attualmente disponibile su PC per gli utenti Steam e dovrebbe essere distribuito a breve su Xbox One, Series X/S e per gli utenti PC che hanno acquistato o scaricato gratis il titolo tramite Game Pass su Microsoft Store.

Con la patch del 6 agosto di The Ascent vengono risolti moltissimi bug nel gameplay, nelle funzionalità di salvataggio per la cooperativa online o in locale, nella gestione dei dati nelle partite coop a schermo condiviso, nella progressione delle missioni e nella gestione del Ray Tracing su PC. Vengono inoltre aggiunte su console Xbox le medesime opzioni accessibili su PC per la selezione del livello di difficoltà, oltre a diversi parametri per configurare l'interfaccia, oltre alla chiusura dei bug che comportavano il mancato caricamento di asset, la corruzione dei salvataggi e l'arresto anomalo dell'applicazione.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Ascent a firma di Gabriele Laurino.