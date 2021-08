The Ascent: la nuova patch risolve i problemi della versione Xbox Game Pass, i dettagli

Dopo le promesse delle scorse settimane gli sviluppatori di Neon Giant hanno pubblicato una nuova patch per The Ascent che equipara la versione Steam a quella presente su Microsoft Store e Xbox Game Pass, correggendo al contempo una serie di problemi.

Pubblicata lo scorso 6 agosto per la versione Steam, la nuova patch di The Ascent è ora disponibile anche per i giocatori di Xbox Game Pass su PC. L'aggiornamento equipara finalmente le varie versioni della produzione cyberpunk dando la possibilità agli utenti che usufruiscono del famoso servizio in abbonamento targato Microsoft di godere delle bellezze del Ray Tracing con performance ottimali e utilizzando le librerie DirectX 12. Oltre a questo sono state migliorate le prestazioni per le CPU meno performanti e risolti i tanti problemi relativi ai crash in Single Player e in Coop. Per tutte le altre piattaforme è stato invece pubblicato un hotfix che va a sistemare problemi minori. Per la lista completa di tutte le aggiunte e correzioni vi rimandiamo alla patch note ufficiale.

La patch è stata accompagnata da un messaggio degli sviluppatori che ringraziano i fan per il caloroso supporto, specificando che il team è al lavoro giorno e notte per migliorare il gioco. Neon Giant ricorda poi agli utenti di controllare sempre che la versione di The Ascent installata sia l'ultima disponibile.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Ascent è disponibile su PC (via Steam e Windows Store), Xbox One e Xbox Series X/S e sul servizio Xbox Game Pass. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di The Ascent.