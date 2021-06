The Ascent su PC avrà il DLSS: il nuovo video mostra i benefici dei riflessi Ray Tracing

Nella vetrina mediatica del Computex, il team di Neon Giant ha colto l'opportunità offerta dall'annuncio di RTX 3080 Ti 12GB e RTX 3070 Ti per confermare che The Ascent supporterà appieno il DLSS e il Ray Tracing su tutte le configurazioni PC dotate di una GPU NVIDIA RTX Serie 20 o 30.

Lo sparatutto cyberpunk della software house svedese, quindi, supporterà sin dal lancio sia la tecnica di upscaling in Deep Learning di NVIDIA che le ultime tecnologie di illuminazione adottate dalla casa verde.

Nella dimensione distopica di The Ascent, il Ray Tracing verrà utilizzato per calcolare in tempo reale le ombre proiettate da tutti gli oggetti presenti a schermo e i riflessi generati da vetrate, specci d'acqua e superfici metalliche. Basta dare un'occhiata al nuovo trailer confezionato da Neon Giant per rendersi conto delle incredibili potenzialità del Ray Tracing di The Ascent, specie nelle scene di combattimento in un tripudio di esplosioni ed effetti particellari.

The Ascent sarà disponibile dal 29 luglio su PC, Xbox One e Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca degli iscritti a Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questo titolo, vi rimandiamo all'approfondimento di Francesco Fossetti del nostro ultimo speciale sull'incubo cyberpunk di The Ascent.